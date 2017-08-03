Старение населения и экономические трудности: в 2017 году в России значительно упала рождаемость

Новости России. Россия оказалась в очередной в демографической яме. Количество родившихся в 2017 году детей резко упало, и, по мнению экспертов, будет с каждым годом сокращаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Россия оказалась в очередной в демографической яме. Количество родившихся в 2017 году детей резко упало, и, по мнению экспертов, будет с каждым годом сокращаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди причин такого явления: старение женского населения страны, а также экономические трудности у молодых семей, из-за которых они опасаются обзаводиться наследниками. Снижение рождаемости означает, что сокращается и население страны.
В 2017 году с учетом мигрантов оно увеличится всего на 60 тысяч человек, что является самым низким показателем с 2010 года. Специалисты полагают, что ситуация начнёт стабилизироваться лишь после 2032 года.