Старение населения и экономические трудности: в 2017 году в России значительно упала рождаемость

Новости России. Россия оказалась в очередной в демографической яме. Количество родившихся в 2017 году детей резко упало, и, по мнению экспертов, будет с каждым годом сокращаться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди причин такого явления: старение женского населения страны, а также экономические трудности у молодых семей, из-за которых они опасаются обзаводиться наследниками. Снижение рождаемости означает, что сокращается и население страны.