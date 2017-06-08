Старейшая панда мира скончалась в Китае

Новости Китая. Сусу, самка бамбукового медведя, скончалась в исследовательском центре в китайском городе Чэнду. В этом году ей исполнилось 34 года. Этот возраст эквивалентен 104 годам жизни человека.

У панды в последнее время были проблемы с сердечно-сосудистой системой, давлением и печенью.

Она находилась в неволе с 1986 года, ее обнаружили раненой в лесу и для оказания помощи отправили в зоопарк Чэнду. Специалисты выходили панду, однако из-за ранения Сусу частично ослепла.



Большая панда относится к исчезающим видам и находится под защитой в Китае. Кроме того, животное считается символом страны. В дикой природе сейчас осталось около 1,6 тысячи этих медведей, еще около 180 содержатся в зоопарках и питомниках.