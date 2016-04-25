Станция метрополитена «Мальбек», где 22 марта произошёл теракт, возобновила работу

Новости Бельгии. В Брюсселе станция метрополитена «Мальбек», где 22 марта произошёл теракт, 25 апреля возобновила работу. Пассажиров снова обслуживают все 69 станций столичной подземки. Они перешли на обычный график работы – c 5 утра до полуночи. До этого из соображений безопасности функционирование метрополитена было ограничено.

Между тем брюссельский международный аэропорт сможет восстановить работу в полном объеме лишь в июне. В мае частично откроется зал вылетов. В апреле заработал временный терминал. Сейчас он принимает 800 пассажиров в час – в пять раз меньше, чем до терактов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.