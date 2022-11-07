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Стало известно, сколько США отправили в Европу военных и вооружения

07 ноября 2022 09:24
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Новости США. США раскрыли объемы отправленного в Европу вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стало известно, сколько США отправили в Европу военных и вооружения-1

По данным Пентагона, к концу октября Соединенные Штаты перебросили на континент более 16 тысяч военных, свыше 63 тысяч противотанковых систем, почти 1 миллион артиллерийских снарядов и более 84 тысяч тонн военной техники и снаряжения.

Стало известно, сколько США отправили в Европу военных и вооружения-4

Как заявило американское командование, это количество будет только расти, так как поставки техники и вооружения будут продолжаться.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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