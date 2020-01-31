Стала известна причина взрыва на заводе в Орловской области

Новости России. В Орловской области России назвали причину взрыва на заводе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Следственного комитета, к инциденту привёл хлопок паров лакокрасочных материалов, после чего произошло обрушение кровли на площади 200 квадратных метров. Мощный взрыв прогремел на заводе в Орловской области: 5 человек погибли