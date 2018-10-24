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Стала известна причина взрыва на заводе в Гатчине

24 октября 2018 08:58
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Новости России. Он произошел из-за привлечения к работе на предприятии сотрудников без необходимого допуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стала известна причина взрыва на заводе в Гатчине-1

Следователи предъявили обвинение главному инженеру завода. По решению суда, он находится под домашним арестом.

Стала известна причина взрыва на заводе в Гатчине-4

Напомним: взрыв на заводе в Ленинградской области произошёл 19 октября. К этому времени, известно о 5 погибших, среди них и наш соотечественник, и 11 пострадавших.

# Взрыв # Фотофакт

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