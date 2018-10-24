Стала известна причина взрыва на заводе в Гатчине

Новости России. Он произошел из-за привлечения к работе на предприятии сотрудников без необходимого допуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним: взрыв на заводе в Ленинградской области произошёл 19 октября. К этому времени, известно о 5 погибших, среди них и наш соотечественник, и 11 пострадавших.