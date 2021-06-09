Стала известна причина пожара в рязанской больнице

Новости России. Названа причина пожара в рязанской больнице. Это загоревшийся аппарат ИВЛ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медсестра, которая пыталась его потушить, получила 75 % ожогов тела. Всего в результате пожара пострадали восемь человек, двое из них в тяжелом состоянии. Три человека погибли, в основном из-за отравления угарным газом.

Пламя вспыхнуло в отделении реанимации, где находились тяжело больные пациенты с COVID-19. Из здания эвакуировали более 30 человек. Ведется расследование.