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Ссора покупателя с продавцом: озвучена одна из версий взрыва в Кишиневе

20 марта 2018 17:05
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Новости Молдовы. Тревожные новости пришли из Кишинева: в одном из магазинов в центре города произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ссора покупателя с продавцом: озвучена одна из версий взрыва в Кишиневе-1

В результате инцидента погибли два человека, еще трое посетителей доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Ссора покупателя с продавцом: озвучена одна из версий взрыва в Кишиневе-4

Очевидцы сообщили, что между одним из покупателей и продавцом торговой точки произошел конфликт. Не получив желаемого от сотрудника, мужчина вышел из магазина и взорвал ручную гранату.

Ссора покупателя с продавцом: озвучена одна из версий взрыва в Кишиневе-7

Однако есть и другая версия произошедшего: взрыв бытового газа. Больше информации о трагедии здесь.

# Фотофакт # Взрыв

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