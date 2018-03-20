Ссора покупателя с продавцом: озвучена одна из версий взрыва в Кишиневе

Новости Молдовы. Тревожные новости пришли из Кишинева: в одном из магазинов в центре города произошел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента погибли два человека, еще трое посетителей доставлены в больницу с тяжелыми ранениями.

Очевидцы сообщили, что между одним из покупателей и продавцом торговой точки произошел конфликт. Не получив желаемого от сотрудника, мужчина вышел из магазина и взорвал ручную гранату.