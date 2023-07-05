США задыхаются от количества бездомных

Новости США. США столкнулись с непривычным для себя гуманитарным кризисом. Страна задыхается от количества бездомных. Только в Нью-Йорке их сейчас насчитывается более 100 тысяч человек, что стало историческим рекордом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год их количество выросло на 18 %. Но, как сообщают местные СМИ, это только по официальным данным. Проблема достигла таких масштабов, что уже несет серьезную угрозу жизни и здоровью не только жителям мегаполиса, но и всей страны. В Вашингтоне считают, что кризис возник из-за громадного количества мигрантов, которые проникают в США через мексиканскую границу.