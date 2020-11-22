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США вышли из Договора по открытому небу

22 ноября 2020 14:22
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Новости США. США 22 ноября выходят из Договора по открытому небу. Таким образом, американцы больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США вышли из Договора по открытому небу-1

Ранее стало известно, что Вашингтон готов пересмотреть решение о выходе, если Россия «продемонстрирует возвращение к полному соблюдению этого договора по укреплению доверия». В частности, Белый дом заявил, что Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента. Москва отвергает обвинения Вашингтона.

# Международная политика # Дональд Трамп # Фотофакт

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