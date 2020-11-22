США вышли из Договора по открытому небу

Новости США. США 22 ноября выходят из Договора по открытому небу. Таким образом, американцы больше не смогут проводить облеты любых территорий участников соглашения для наблюдения за военной деятельностью, а также иметь доступ к полученным во время полетов данным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.