США выходят из Договора по открытому небу. Что это может значить для мирового сообщества?

Новости мира. 22 мая внимание мировой общественности приковано к заявлению Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне глава Белого дома сообщил, что Америка выходит из Договора по открытому небу.

Этот шаг Соединенные Штаты объясняют тем, что Россия якобы не выполняет свою часть обязательств и неоднократно нарушала условия соглашения. Отметим, решение Вашингтона о выходе, как ожидается, вступит в силу через полгода, поэтому время для возобновления сделки еще есть. США планирует выйти из Договора по открытому небу. Назначено экстренное заседание НАТО

Договор по открытому небу подписан 28 лет назад. Сейчас в нем состоят 34 страны. Этот документ призван содействовать укреплению доверия в мире. Он позволяет государствам-участникам совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью.