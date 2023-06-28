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США выделят Украине военную помощь в размере 500 млн долларов

28 июня 2023 21:02
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США выделят Киеву военную помощь в размере 500 миллионов долларов. Как сообщает CNN, в очередную партию войдут бронемашины «Брэдли» и бронетранспортеры «Страйкер». Сколько всего отгрузят боевых машин, не уточняется, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выделят Украине военную помощь в размере 500 млн долларов-1

Напомним, в этом месяце в Вашингтоне уже заявляли о транше Киеву. Тогда поставка обошлась стране в 325 миллионов долларов. Не имея таких ресурсов, но при этом желая стоять в одном ряду со Штатами, поддерживать, как может, украинскую армию продолжает и Литва. Страна пожертвует старые автомобильные аптечки. Дело в том, что до 1 июля в прибалтийской республике водители обязаны их заменить. Так и появилась идея не выбрасывать их, а отдать ВСУ.

# Международная политика # Фотофакт

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