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США выделит 350 тысяч долларов украинским СМИ

08 февраля 2022 09:53
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Цена поддержки – 350 тысяч долларов. Такую сумму выделит Вашингтон украинским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

США выделит 350 тысяч долларов украинским СМИ-1

Матпомощь будет выделена для оптимизации работы и установления финансовой стабильности – деньги уже скоро поступят на украинские счета. В период пандемии и кризиса тяжело всем компаниям, но поддержать американская сторона решила именно медиа. Возможно, с прицелом на будущее.  

США выделит 350 тысяч долларов украинским СМИ-4

Но это что касается информационного оружия. А вот боевое поступает настолько регулярно – уже восьмой самолет с вооружением за две недели – что уже даже заговорили о налаживании «воздушного моста» между Украиной и Западом.  

# Международная политика # Фотофакт

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