США выделит 350 тысяч долларов украинским СМИ

Матпомощь будет выделена для оптимизации работы и установления финансовой стабильности – деньги уже скоро поступят на украинские счета. В период пандемии и кризиса тяжело всем компаниям, но поддержать американская сторона решила именно медиа. Возможно, с прицелом на будущее.

Но это что касается информационного оружия. А вот боевое поступает настолько регулярно – уже восьмой самолет с вооружением за две недели – что уже даже заговорили о налаживании «воздушного моста» между Украиной и Западом.