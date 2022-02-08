США выделит 350 тысяч долларов украинским СМИ

Цена поддержки – 350 тысяч долларов. Такую сумму выделит Вашингтон украинским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цена поддержки – 350 тысяч долларов. Такую сумму выделит Вашингтон украинским СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Матпомощь будет выделена для оптимизации работы и установления финансовой стабильности – деньги уже скоро поступят на украинские счета. В период пандемии и кризиса тяжело всем компаниям, но поддержать американская сторона решила именно медиа. Возможно, с прицелом на будущее.
Но это что касается информационного оружия. А вот боевое поступает настолько регулярно – уже восьмой самолет с вооружением за две недели – что уже даже заговорили о налаживании «воздушного моста» между Украиной и Западом.