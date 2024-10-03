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США выдали кредит Варшаве на закупку военных вертолётов

03 октября 2024 06:22
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Военная нестабильность на мировой арене продолжает расти и на других направлениях. Власти Соединенных Штатов продолжают накачивать европейские страны оружием. Так, Вашингтон выдал кредит польскому правительству на сумму в 3 миллиарда долларов для закупки американских вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выдали кредит Варшаве на закупку военных вертолётов-2

Как заявили в оборонном ведомстве республики, полученные деньги помогут Варшаве увеличить темпы модернизации Вооруженных сил, а также укрепить двусторонние отношения между странами. Теперь улучшение связей с США и накачивание вооружением территории Польши стало основной повесткой премьера Туска. Ведь проблемы собственных граждан, особенно после крупнейшего за несколько десятков лет наводнения, больше не волнуют министров. 

На первый план всегда выходит защита от якобы агрессии с Востока, которая, по мнению западных политиков, угрожает всей мировой общественности. Ради этого десятки миллиардов долларов идут не на выход из экономического кризиса или сохранение промышленности, а на постоянную милитаризацию восточных границ НАТО.

# Международная политика

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