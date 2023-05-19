США вернули Перу 36 артефактов. Ранее они были незаконно ввезены в Штаты
Новости США. Текстильные изделия, старинные картины и другие культурные ценности вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вашингтон передал Лиме 36 артефактов. Управление культурного наследия Перу и власти США разыскали их совместно в рамках действующего соглашения между странами.
Эрик Катальфамо, директор культурного наследия США:
Для Соединенных Штатов, для Госдепартамента, для посольства очень важно, чтобы мы вместе работали с властями Перу над защитой и сохранением культурного наследия. Наша работа продолжается уже 25 лет.
Официальная церемония по возвращению артефактов состоялась в здании Министерства иностранных дел Перу. Всего за последние четыре года Лиме вернули около 2 тысяч исторических ценностей, некогда ввезенных в Штаты незаконным путем.