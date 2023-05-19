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США вернули Перу 36 артефактов. Ранее они были незаконно ввезены в Штаты

19 мая 2023 11:49
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Новости США. Текстильные изделия, старинные картины и другие культурные ценности вернулись на родину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вашингтон передал Лиме 36 артефактов. Управление культурного наследия Перу и власти США разыскали их совместно в рамках действующего соглашения между странами.  

США вернули Перу 36 артефактов. Ранее они были незаконно ввезены в Штаты-1

Эрик Катальфамо, директор культурного наследия США:
Для Соединенных Штатов, для Госдепартамента, для посольства очень важно, чтобы мы вместе работали с властями Перу над защитой и сохранением культурного наследия. Наша работа продолжается уже 25 лет.  

США вернули Перу 36 артефактов. Ранее они были незаконно ввезены в Штаты-4

Официальная церемония по возвращению артефактов состоялась в здании Министерства иностранных дел Перу. Всего за последние четыре года Лиме вернули около 2 тысяч исторических ценностей, некогда ввезенных в Штаты незаконным путем.  

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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