США, Великобритания и Чили предложили помощь Аргентине в поисках пропавшей подлодки

Новости Аргентины. Масштабная поисково-спасательная операция проходит в водах Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь уже несколько дней ищут пропавшую подлодку. В районе, где в последний раз получали сигнал, работают корабли и авиация.