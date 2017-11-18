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США, Великобритания и Чили предложили помощь Аргентине в поисках пропавшей подлодки

18 ноября 2017 12:08
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Новости Аргентины. Масштабная поисково-спасательная операция проходит в водах Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США, Великобритания и Чили предложили помощь Аргентине в поисках пропавшей подлодки-1

Здесь уже несколько дней ищут пропавшую подлодку. В районе, где в последний раз получали сигнал, работают корабли и авиация.  

США, Великобритания и Чили предложили помощь Аргентине в поисках пропавшей подлодки-3

Субмарина перестала выходить на связь в минувшую среду на пути из порта Ушуайя. На ее борту – 44 члена экипажа. Помощь в поисках подлодки уже предложили США, Великобритания и Чили.

США, Великобритания и Чили предложили помощь Аргентине в поисках пропавшей подлодки-5

# Фотофакт # Международная политика

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