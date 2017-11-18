США, Великобритания и Чили предложили помощь Аргентине в поисках пропавшей подлодки

Новости Аргентины. Масштабная поисково-спасательная операция проходит в водах Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Аргентины. Масштабная поисково-спасательная операция проходит в водах Аргентины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь уже несколько дней ищут пропавшую подлодку. В районе, где в последний раз получали сигнал, работают корабли и авиация.
Субмарина перестала выходить на связь в минувшую среду на пути из порта Ушуайя. На ее борту – 44 члена экипажа. Помощь в поисках подлодки уже предложили США, Великобритания и Чили.