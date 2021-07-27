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США ужесточают миграционную политику. Семьи, которые незаконно находятся в Штатах, ждёт высылка

27 июля 2021 14:46
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Новости США. В США продолжают борьбу с иммигрантами. В Министерстве внутренней безопасности объявили о возобновлении процедуры ускоренной депортации нелегалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ужесточают миграционную политику. Семьи, которые незаконно находятся в Штатах, ждёт высылка-1

Высылка ждет семьи, не имеющие законных оснований находиться на территории Штатов. При этом в ведомстве предостерегли от попыток незаконного проникновения в страну и предупредили о долгосрочных последствиях.

Стоит отметить, что действующая администрация президента Байдена уже не раз подвергалась жесткой критике из-за роста числа людей, пытающихся проникнуть в США из Мексики. Многие обвиняют главу Белого дома в слишком мягком подходе к нелегальной иммиграции. Среди прочего много вопросов и критики вызывает содержание несовершеннолетних нелегалов. Нередко они вынуждены находиться в условиях, которые вовсе не подходят для детей.

# Беженцы # Джо Байден # Фотофакт

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