США уведомили ООН о выходе из Парижского договора по климату

Новости Беларуси. ООН получила уведомление США о выходе из Парижского договора по климату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официально покинуть соглашение Соединенные Штаты смогут лишь спустя год.

Причиной такого решения Дональд Трамп назвал несправедливые экономические ограничения, которые накладываются на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков.

Напомним, Парижское соглашение по климату было принято в 2015-м и вступило в силу год спустя. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран. США стали первым государством, вышедшим из этого договора.