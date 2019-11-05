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США уведомили ООН о выходе из Парижского договора по климату

05 ноября 2019 08:46
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Новости Беларуси. ООН получила уведомление США о выходе из Парижского договора по климату, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официально покинуть соглашение Соединенные Штаты смогут лишь спустя год.

США уведомили ООН о выходе из Парижского договора по климату-1

Причиной такого решения Дональд Трамп назвал несправедливые экономические ограничения, которые накладываются на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков.

Напомним, Парижское соглашение по климату было принято в 2015-м и вступило в силу год спустя. Оно направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу изменения климата. Документ подписали 175 стран. США стали первым государством, вышедшим из этого договора.

США уведомили ООН о выходе из Парижского договора по климату-4

# Экология # Фотофакт

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