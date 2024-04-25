США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS

Вашингтон тайно отправил в Украину дальнобойные ракеты ATACMS, чтобы у Киева была возможность использовать эффект неожиданности, пишет ТАСС со ссылкой на информагентство Reuters.

В материале указано, что отправка тактических баллистических ракет ATACMS дальностью до 300 километров была намеренно осуществлена властями США без огласки. Действующий президент Штатов Джо Байден сделал это, чтобы власти Киева смогли воспользоваться элементом неожиданности в боевых действиях.

В марте Байденом был одобрен пакет помощи для Украины на 300 миллионов долларов США, в который и вошли ATACMS.

Издание пишет, что Киев в первый раз осуществил посредством ATACMS удар по российской цели 17 апреля 2024 года.