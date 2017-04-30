США страдают от торнадо и наводнений: погибли 6 человек, разрушены дома, затоплены дороги

Новости США. Мощные торнадо обрушились на северо-восток американского Техаса. Жертвами стихийного бедствия стали по меньшей мере 5 человек. Более полусотни получили травмы. Многим потребовалась помощь медиков.

Всего в регионе зафиксировали три смертельные воронки. Торнадо с корнем вырывали деревья, переворачивали грузовики, разрушили множество жилых домов. В городе Кантон уничтожен автосалон. Ущерб от разгула стихии колоссальный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В других штатах – Миссури и Оклахоме – свирепствуют наводнения.