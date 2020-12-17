США, СССР, а теперь и Китай. На Землю доставили около 2 кг лунного грунта

Новости Китая. Миссия завершена: капсула космического зонда «Чанъэ-5» доставила на Землю около двух килограммов лунного грунта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом Китай стал первой за более чем 40 лет страной, получившей образцы с поверхности Луны и третьим государством после США и Советского Союза, кто смог осуществить такую миссию.