США сократят взносы в бюджет ООН. Почему принято такое решение?

Новости США. О сокращении взносов заявил постоянный представитель Вашингтона в организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению властей страны, другим государствам-участникам необходимо вносить в общее дело больший вклад. Сейчас финансирование Организации Объединенных Наций на треть обеспечивают Соединенные Штаты, тогда как американский закон допускает участие Вашингтона в пределах 25 %.

Предупреждая о сокращении своих расходов, США пообещали, что изменения будут разумными и не навредят миротворческой деятельности ООН.