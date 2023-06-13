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США собираются поставить Украине снаряды для танков с обедненным ураном

13 июня 2023 09:52
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Белый дом намеревается снабдить Украину снарядами для танков с обедненным ураном, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, пишет РИА Новости.

Это решение было принято после долгих внутренних обсуждений о том, как оснастить танки Abrams, переданные Киеву со стороны США. В настоящее время нет значительных препятствий для одобрения доставки этих боеприпасов. Однако некоторые должностные лица в Белом доме выразили тревогу относительно критики со стороны общественности в связи с передачей снарядов, так как они могут представлять опасность для здоровья людей и окружающей среды.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Великобритании  Аннабель Голди заявила о поставке Киеву танков Challenger 2 и боеприпасов, включая бронебойные снаряды содержащие обедненный уран.

# Международная политика

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