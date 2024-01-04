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США снова угрожает шатдаун

04 января 2024 07:18
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США снова угрожает шатдаун. Это официально признали в Белом доме. Прекращение финансирования бюджетных структур может начаться через две недели и тогда часть правительства Штатов окажется не в состоянии продолжать работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США снова угрожает шатдаун-1

В ноябре Палата представителей одобрила временный законопроект о бюджете. Часть госпрограмм профинансируют до 19 января, вторую – к началу февраля. Причем помощь Израилю и Украине конгрессмены заблокировали, пока Байден не решит вопросы с охраной южных границ страны. К слову, нынешнего американского лидера назвали одним из главных политических неудачников прошлого года. Рейтинг опубликован телеканалом Fox News.

# Экономический кризис # Джо Байден # Новости США

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