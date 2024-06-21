США разрешили Украине ударять своим оружием для поражения сил ВС РФ

Соединенные Штаты разрешили использовать американское оружие против российских войск во всех областях, граничащих с Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Такое решение не рассматривается как изменение политики, так как первоначальное разрешение касалось только районов, граничащих с Харьковской областью. При этом запрет на нанесение дальнобойных ударов по российской территории остался неизменным.

Россия отправила странам НАТО ноту по поводу поставки оружия Украине, в которой говорится, что любые поставки оружия Киеву являются для России законной целью.