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США разместят в Германии современные ракеты, в том числе крылатые

11 июля 2024 16:52
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США продолжают накачивать Европу своим вооружением. Как стало известно, Соединенные Штаты намерены разместить в Германии современные ракеты, в том числе крылатые. Вашингтон начнет их переброску в ближайшие год-полтора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США разместят в Германии современные ракеты, в том числе крылатые-1

Как сообщили в немецком Министерстве обороны, новые ударные виды вооружения будут иметь значительно большую дальность действия, чем нынешние наземные средства ведения огня в Европе. В Берлине уже назвали это важным событием, так как подобного военного потенциала ей серьезно не достает. В Германии надеялись, что ракеты будут находиться в стране на постоянной основе. Но Вашингтон быстро остудил пыл немецкого оборонного ведомства. Там дали понять, что комплексы станут на боевое дежурство лишь временно, пока ФРГ не разработает свои собственные ракетные системы. Или, что немаловажно, не купит их у США.

# НАТО

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