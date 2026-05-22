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США разместили в Аравийском море два ракетных эсминца с лазерным оружием

22 мая 2026 06:11
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США разместили в Аравийском море, к юго-востоку от Ирана, два ракетных эсминца с лазерным оружием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом собщают американские СМИ со ссылкой на командование флота.

Установки предназначены для борьбы с беспилотниками, а также могут нейтрализовать камеры разведывательных систем и комплексы наведения оружия на кораблях, подлодках и самолетах. ВМФ США намерен проверить их эффективность в реальной боевой обстановке у границ Ирана.

Работа крупнейшего аэропорта Нью-Йорка была нарушена из-за повреждения взлетной полосы. Читайте здесь.

# Международная политика

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