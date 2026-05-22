США разместили в Аравийском море два ракетных эсминца с лазерным оружием

США разместили в Аравийском море, к юго-востоку от Ирана, два ракетных эсминца с лазерным оружием, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом собщают американские СМИ со ссылкой на командование флота.

Установки предназначены для борьбы с беспилотниками, а также могут нейтрализовать камеры разведывательных систем и комплексы наведения оружия на кораблях, подлодках и самолетах. ВМФ США намерен проверить их эффективность в реальной боевой обстановке у границ Ирана.