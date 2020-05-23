США рассматривают возможность проведения ядерных испытаний

Новости США. Власти США обсудили возможность проведения первого за почти 30 лет ядерного испытания. Об этом сообщает The Washington Post, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации издания, вопрос обсуждали неделю назад на встрече чиновников из ведомств, которые занимаются национальной безопасностью страны. Поводом послужили утверждения о том, что Россия и Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности.