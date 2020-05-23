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США рассматривают возможность проведения ядерных испытаний

23 мая 2020 12:42
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Новости США. Власти США обсудили возможность проведения первого за почти 30 лет ядерного испытания. Об этом сообщает The Washington Post, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США рассматривают возможность проведения ядерных испытаний-1

По информации издания, вопрос обсуждали неделю назад на встрече чиновников из ведомств, которые занимаются национальной безопасностью страны. Поводом послужили утверждения о том, что Россия и Китай якобы проводят испытания ядерного оружия малой мощности.

США рассматривают возможность проведения ядерных испытаний-4

Данные о том, какое решение было принято по итогу встречи, разнятся. Один источник сообщает, что договоренности достичь не удалось. Второй – что проводить испытания не будут, вместо этого власти решили принять в ответ на угрозы другие меры.

# США # Фотофакт

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