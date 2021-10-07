США рассекретили количество ядерных боеголовок. Сколько зарядов в арсенале страны?

Новости США. США рассекретили количество ядерных боеголовок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эти данные опубликованы впервые за четыре года, так как бывший глава Белого дома Трамп засекретил эти сведения. Итак, официально в арсенале страны насчитывается 3 750 ядерных боезарядов, что на 55 меньше, чем в 2020 году.

Только экспертов это не радует. По их мнению, несмотря на сокращение ядерных арсеналов, их запас остается большим. На начало 2021 года это более 13 000 боеголовок. А сокращение происходит только потому, что США и Россия, на долю которых приходится более 90 % ядерного оружия в мире, занимаются демонтажом лишь ранее снятых с вооружения боеголовок. Так что, как заявил Генсек ООН, ядерная угроза по-прежнему остается для человечества довольно серьезной.