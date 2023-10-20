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США провели испытание на ядерном полигоне одновременно с выходом России из ДВЗЯИ

20 октября 2023 07:48
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В США подземные испытания были проведены на полигоне в Неваде, где ранее осуществлялись ядерные испытания. Об этом пишет РИА Новости.

Это произошло в тот день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Целью экспериментов было повышение способности США обнаружить слабые атомные взрывы по всему миру. Испытания были проведены в рамках стремления США к нераспространению ядерного оружия и уменьшению глобальных ядерных угроз. Соглашение было подписано в 1996 году, но некоторые страны, в том числе США, до сих пор не ратифицировали его.

# Международная политика

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