США провели испытание на ядерном полигоне одновременно с выходом России из ДВЗЯИ

В США подземные испытания были проведены на полигоне в Неваде, где ранее осуществлялись ядерные испытания. Об этом пишет РИА Новости.

Это произошло в тот день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Целью экспериментов было повышение способности США обнаружить слабые атомные взрывы по всему миру. Испытания были проведены в рамках стремления США к нераспространению ядерного оружия и уменьшению глобальных ядерных угроз. Соглашение было подписано в 1996 году, но некоторые страны, в том числе США, до сих пор не ратифицировали его.