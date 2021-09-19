​США признали, что их беспилотник по ошибке убил мирных афганцев. Семьи погибших призывают к правосудию

Ранее военные США признали, что по их вине погибли мирные жители. Во взорванной машине сотрудника гуманитарной миссии погиб он сам и члены его семьи, в том числе семеро детей. Родственники жертв сообщили, что погибшие подавали заявку на эвакуацию в США и ждали телефонного звонка с предложением ехать в аэропорт. Американские власти объяснили трагедию тем, что беспилотник засек, как люди загружали нечто похожее на взрывчатку в багажник автомобиля. Впоследствии оказалось, что это были емкости с водой.