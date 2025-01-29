США приостановили военную и экономическую поддержку Киева

Приостановка Америкой поддержки других стран послужила основанием к прекращению военной и экономической поддержки Киева, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.

28 января издание Wall Street Journal отмечало, что ситуация приостановки американскими властями помощи может заморозить денежную поддержку Украины и Тайваня для покупки американского оружия.

Автор публикации предположил, что указ Трампа, видимо, коснулся и экономической помощи Киеву. При этом, как рассказал один из украинских чиновников, бюджетная помощь поступает и дальше.