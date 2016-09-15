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США примут 100 тысяч беженцев, 40 – из Ближнего Востока и Южного Судана

15 сентября 2016 10:18
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Новости США. Соединенные Штаты Америки намерены принять более 100 тысяч беженцев.

Почти 40 тысяч человек прибудут из кризисных регионов – Ближнего Востока и Южного Судана.

В заявлении Белого дома подчеркивается, что мигранты пройдут жесткий контроль, не менее строгий, чем любой въезжающий в США.

Власти отмечают, что национальная безопасность остается высшим приоритетом.

Отметим, вопрос о беженцах – один из основных в нынешней избирательной президентской кампании в Соединенных Штатах. К примеру, кандидат в президенты Дональд Трамп рассматривает мигрантов-мусульман как угрозу национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беженцы

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