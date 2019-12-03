США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%

Новости мира. США пригрозили Франции пошлинами на товары объемом почти в 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие действия стали ответом штатов на установленный Францией цифровой налог в отношении американских предприятий. В списке товаров – 63 позиции, среди них – французские сыры, шампанское и косметика. Размер пошлин может достигать 100 %.