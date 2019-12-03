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США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%

03 декабря 2019 12:09
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Новости мира. США пригрозили Франции пошлинами на товары объемом почти в 2,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%-1

Такие действия стали ответом штатов на установленный Францией цифровой налог в отношении американских предприятий. В списке товаров – 63 позиции, среди них – французские сыры, шампанское и косметика. Размер пошлин может достигать 100 %.

США пригрозили Франции пошлинами со ставками до 100%-4

В Париже следят за действиями американцев. Министр экономики и финансов страны заявил, что этот проект санкций недопустим и в случае его принятия, Евросоюз предпримет ответные меры.

# Налоги # Фотофакт

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