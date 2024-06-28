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США пригласили Израиль и арабские страны на 75-й саммит НАТО

28 июня 2024 10:17
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США пригласили Израиль и представителей арабских стран на 75-й саммит НАТО, что может усилить напряженность в связи с положением в секторе Газа, пишет РИА Новости со ссылкой Financial Times.

На встрече в верхах, которая пройдет в Вашингтоне в июле 2024 года, будут обсуждаться создание новой структуры поддержки Киева и «моста в НАТО» для Украины.

Обстановка на Ближнем Востоке накалилась с тех пор, как в октябре 2023 года ХАМАС атаковал Израиль из Газы, что привело к блокаде Газы и военной операции Израиля.

# Международная политика

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