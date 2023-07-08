США поставит Украине кассетные боеприпасы, против которых выступает генсек ООН

ВСУ получат артиллерийские снаряды, в том числе кассетные боеприпасы. Их количество держится в тайне. Опасность этого вида оружия в том, что большое число суббоеприпасов не взрывается при ударе. В результате их широкомасштабное применение приводит к тому, что целые страны и регионы наводняются десятками тысяч неразорвавшихся бомб. Против применения кассетных боеприпасов на поле боя выступил даже генсек ООН. Антониу Гутерриш поддерживает конвенцию о запрете данного вида оружия, сообщили в его пресс-службе.