США помогут Украине в усилении охраны границ с Беларусью и Россией

Илона Волынец, СТВ: В Киеве возвращаются к проекту «Стена», но денег на это в стране нет. Власти обратились за международной помощью. Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов. На просьбу откликнулись США.

Украина усилит охрану границ с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сочли, что уровень угрозы, исходящий от Минска и Москвы, слишком высок. Поэтому решили вложиться в забор. Сделать свои северные и восточные рубежи непроницаемыми в Украине планирует всего за год. На границе появятся системы видеослежения, беспилотники. Пограничники получат новую боевую экипировку, машины и современные пункты связи, а также мобильные заставы.