Прямой эфир

США помогут Украине в усилении охраны границ с Беларусью и Россией

29 декабря 2021 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украина усилит охрану границ с Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Илона Волынец, СТВ:
В Киеве возвращаются к проекту «Стена», но денег на это в стране нет. Власти обратились за международной помощью. Речь идет о сумме в 20 миллионов долларов. На просьбу откликнулись США.  

США помогут Украине в усилении охраны границ с Беларусью и Россией-1

Там сочли, что уровень угрозы, исходящий от Минска и Москвы, слишком высок. Поэтому решили вложиться в забор. Сделать свои северные и восточные рубежи непроницаемыми в Украине планирует всего за год. На границе появятся системы видеослежения, беспилотники. Пограничники получат новую боевую экипировку, машины и современные пункты связи, а также мобильные заставы.  

Работы по укреплению границ продолжатся и дальше. На эти цели Киев получит от США еще около 5 миллионов долларов.

# Международная политика # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сильные пожары на юге Чили уничтожили более 12 тысяч гектаров леса
28 декабря 2021 17:52

Сильные пожары на юге Чили уничтожили более 12 тысяч гектаров леса

Самолёт упал на оживлённую улицу в Сан-Диего. Выживших в авиакатастрофе нет
28 декабря 2021 17:51

Самолёт упал на оживлённую улицу в Сан-Диего. Выживших в авиакатастрофе нет

В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожал взорвать его
28 декабря 2021 17:51

В Черногории мужчина захватил отделение банка и угрожал взорвать его