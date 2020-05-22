США планирует выйти из Договора по открытому небу. Назначено экстренное заседание НАТО

Новости США. Совет НАТО проведет сегодня экстренное заседание. Причина – решение США выйти из Договора по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Совет НАТО проведет сегодня экстренное заседание. Причина – решение США выйти из Договора по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ был подписан 28 лет назад. Сейчас в нем состоят 34 страны. Это соглашение позволяет государствам-участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга, а также совершать облеты территорий для наблюдения за военной деятельностью.
Намерение выйти из договора Штаты объяснили тем, что Россия якобы не выполняет свои обязательства. При этом уточняется, что сделка может возобновиться. Решение Вашингтона о выходе из соглашения, как ожидается, вступит в силу через полгода.