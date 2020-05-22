США планирует выйти из Договора по открытому небу. Назначено экстренное заседание НАТО

Новости США. Совет НАТО проведет сегодня экстренное заседание. Причина – решение США выйти из Договора по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ был подписан 28 лет назад. Сейчас в нем состоят 34 страны. Это соглашение позволяет государствам-участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга, а также совершать облеты территорий для наблюдения за военной деятельностью.