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США планирует выйти из Договора по открытому небу. Назначено экстренное заседание НАТО

22 мая 2020 12:44
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Новости США. Совет НАТО проведет сегодня экстренное заседание. Причина – решение США выйти из Договора по открытому небу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США планирует выйти из Договора по открытому небу. Назначено экстренное заседание НАТО-1

Документ был подписан 28 лет назад. Сейчас в нем состоят 34 страны. Это соглашение позволяет государствам-участникам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга, а также совершать облеты территорий для наблюдения за военной деятельностью.

США планирует выйти из Договора по открытому небу. Назначено экстренное заседание НАТО-4

Намерение выйти из договора Штаты объяснили тем, что Россия якобы не выполняет свои обязательства. При этом уточняется, что сделка может возобновиться. Решение Вашингтона о выходе из соглашения, как ожидается, вступит в силу через полгода.

# Международная политика # Фотофакт

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