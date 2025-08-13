США переброской бомбардировщиков к границе с РФ послали сигнал Кремлю – NI

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США и с истребители НАТО проводят учения в Норвегии, пишет РИА Новости со ссылкой на The National Interest.
Издание отмечает, что совместные учения самолетов США и Альянса является сигналом для Москвы.
Ранее представители Объединенного авиационного командования НАТО сообщили о прибытии 3 американских бомбардировщиков на территорию авиабазы в Норвегии, находящейся вблизи границы Российской Федерации.
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