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США переброской бомбардировщиков к границе с РФ послали сигнал Кремлю – NI

13 августа 2025 08:39
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США переброской бомбардировщиков к границе с РФ послали сигнал Кремлю – NI-0

Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США и с истребители НАТО проводят учения в Норвегии, пишет РИА Новости со ссылкой на The National Interest.

Издание отмечает, что совместные учения самолетов США и Альянса является сигналом для Москвы.

Ранее представители Объединенного авиационного командования НАТО сообщили о прибытии 3 американских бомбардировщиков на территорию авиабазы в Норвегии, находящейся вблизи границы Российской Федерации.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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