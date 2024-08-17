США перебросили военные ресурсы на Ближний Восток

Минск стремится нарастить экономическое сотрудничество, обогатив и себя, и своих партнеров. Однако не всем близки такие мирные инициативы. Так, США выкачивают из так называемых союзников все ресурсы и зарабатывают на развязывании военных конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примеров тому немало. Один из последних – Ближний Восток. Там почти год не прекращаются боевые действия, одну из сторон которых Штаты активно поддерживают. С начала противостояния количество участников конфликта возросло. Сегодня регион на грани очередной эскалации, и риски оценили в том числе в Вашингтоне. Штаты перебросили военные ресурсы на Ближний Восток на случай нападения Ирана на Израиль. Такая информация появилась в зарубежных СМИ.