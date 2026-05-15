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США отменили решение отправить 4 тысячи военнослужащих в Польшу

15 мая 2026 09:04
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США начали выполнять свою угрозу по сокращению военного контингента в Европе. Неожиданной жертвой этого решения стала Польша, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пентагон заявил, что передумал отправлять 4 тысячи солдат в эту страну.

Речь идет об американской бронетанковой бригаде, причем некоторые из военнослужащих уже находились в пути, когда поступил приказ возвращаться. Для Варшавы – это настоящий удар на фоне заявлений о том, что страна последовательно стремится увеличить присутствие американских войск. Кстати, заокеанские подразделения должны были разместиться недалеко от границы с Беларусью.

В Пентагоне отказались от комментариев по этому поводу. Напомним, что Трамп уже заявлял, что выведет как минимум 5 тысяч солдат из Германии, и планирует более масштабное сокращение 85-тысячного воинского контингента США в Европе.

# Международная политика

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