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США отложили повышение пошлин на товары из Китая

25 февраля 2019 08:59
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Новости США. Дональд Трамп заявил, что во время серии торговых переговоров на прошлой неделе, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса по ряду вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США отложили повышение пошлин на товары из Китая-1

Среди них право на интеллектуальную собственность, передача технологий, сельское хозяйство и валюта.

США отложили повышение пошлин на товары из Китая-4

Напомним, срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если бы к этому времени сделки достичь не удалось, то пошлины на китайские товары были бы повышены с 10 до 25%.

# Международное сотрудничество # Фотофакт

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