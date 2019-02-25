США отложили повышение пошлин на товары из Китая

Новости США. Дональд Трамп заявил, что во время серии торговых переговоров на прошлой неделе, Вашингтон и Пекин достигли значительного прогресса по ряду вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, срок, в течение которого стороны обязались заключить торговые договоренности, истекает 1 марта. Если бы к этому времени сделки достичь не удалось, то пошлины на китайские товары были бы повышены с 10 до 25%.