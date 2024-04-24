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США опасаются терактов, подобных произошедшему в «Крокусе»

24 апреля 2024 10:19
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Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что в США очень обеспокоены возможностью атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в «Крокусе», пишет РИА Новости.

США опасаются терактов, подобных произошедшему в «Крокусе»-1


Фото: Pinterest

По его словам, вероятность подобного теракта в США возросла после начала военной операции Израиля против Палестины и до сих пор остается высокой. Рэй добавил, что в США растут опасения по поводу возможности атаки крупных террористических организаций в общественных местах. Притом ранее эта вероятность была незначительной.

# Международная политика

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