США опасаются терактов, подобных произошедшему в «Крокусе»

Директор ФБР США Кристофер Рэй заявил, что в США очень обеспокоены возможностью атаки исламских экстремистов в стране, подобной той, что произошла в «Крокусе», пишет РИА Новости.

По его словам, вероятность подобного теракта в США возросла после начала военной операции Израиля против Палестины и до сих пор остается высокой. Рэй добавил, что в США растут опасения по поводу возможности атаки крупных террористических организаций в общественных местах. Притом ранее эта вероятность была незначительной.