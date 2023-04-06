Прямой эфир

США охватили демонстрации против применения огнестрельного оружия

06 апреля 2023 08:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Очередные студенческие митинги против применения огнестрельного оружия прошли в США. Демонстрации охватили сразу несколько городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США охватили демонстрации против применения огнестрельного оружия-1

Учащиеся требуют обеспечить безопасность в школах на фоне участившихся случаев насилия. Так, только за этот год в американских учебных заведениях зафиксированы 90 случаев стрельбы. А 2022-й и вовсе стал рекордным по печальной статистике – 300 инцидентов с применением оружия.

# Акции протеста # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Захарова заявила, что НАТО пора на пенсию
06 апреля 2023 08:27

Захарова заявила, что НАТО пора на пенсию

Более 400 мигрантов спасены у берегов Мальты
06 апреля 2023 08:23

Более 400 мигрантов спасены у берегов Мальты

Украина получит танки «Абрамс» – Пентагон
06 апреля 2023 08:20

Украина получит танки «Абрамс» – Пентагон