США охватили демонстрации против применения огнестрельного оружия

Новости США. Очередные студенческие митинги против применения огнестрельного оружия прошли в США. Демонстрации охватили сразу несколько городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся требуют обеспечить безопасность в школах на фоне участившихся случаев насилия. Так, только за этот год в американских учебных заведениях зафиксированы 90 случаев стрельбы. А 2022-й и вовсе стал рекордным по печальной статистике – 300 инцидентов с применением оружия.