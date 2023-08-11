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США ограничивают инвестиции в Китай

11 августа 2023 07:00
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Новости США. США ограничивают инвестиции в Китай. Под запрет попали так называемые чувствительные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ограничивают инвестиции в Китай-1

В КНР это разработка полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. От американских инвесторов также потребуют сообщать правительству о финансировании других секторов экономики Китая. В администрации Байдена подчеркнули, что меры продиктованы не только экономическими интересами, но и целями национальной безопасности. В свою очередь Пекин подверг документ резкой критике и заявил о праве принять меры в ответ.

# Международная политика # Новости США # Фотофакт

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