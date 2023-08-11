США ограничивают инвестиции в Китай

В КНР это разработка полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта. От американских инвесторов также потребуют сообщать правительству о финансировании других секторов экономики Китая. В администрации Байдена подчеркнули, что меры продиктованы не только экономическими интересами, но и целями национальной безопасности. В свою очередь Пекин подверг документ резкой критике и заявил о праве принять меры в ответ.