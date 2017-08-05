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США официально сообщили о выходе из Парижского соглашения по климату

05 августа 2017 12:20
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Новости США. В госдепартаменте отмечают, страна итак поддерживает сбалансированный подход к борьбе с глобальным потеплением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США официально сообщили о выходе из Парижского соглашения по климату-1

Кроме того, в ведомстве напомнили слова президента Дональда Трампа: «Америка может вернуться в число стран-участниц соглашения». Однако для этого должны быть созданы более выгодные условия для бизнеса, рабочих и налогоплательщиков.

# Фотофакт # США

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