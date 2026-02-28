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США объявили о масштабной военной операции против Ирана

28 февраля 2026 09:01
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США объявили о масштабной военной операции против Ирана-0

Соединенные Штаты начали военную операции против Ирана, пишет ТАСС.

Американский лидер Дональд Трамп в соцсети Truth Social разместил обращение, где подтверждает начало военной операции против исламской республики.

Вашингтон, по словам главы Белого дома, принял решение о проведение операции из-за ядерной и ракетной программы Ирана. Американская сторона намерена предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.

Трамп заявляет, что баллистические ракеты Ирана несут угрозу базам США в регионе, союзным странам в Европе и в скором времени способны «достичь США». 

Фото: Pinterest

# Международная политика

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