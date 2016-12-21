США объявили о крупнейшем возврате территорий Японии

Новости США. Власти США отдадут Японии часть территорий на севере острова Окинава, где находятся американские военные объекты.

Возвращению подлежит четыре тысячи гектаров земли между деревнями Кунигами и Хигаси. Официальная церемония передачи пройдет 22 декабря. Эта территория входит в состав так называемого северного тренировочного полигона. Его площадь – 7,8 тысячи гектаров.



Командующий американским контингентом на Окинаве Лоуренс Николсон не исключил, что

США будут продолжать политику возврата земель Японии.

Лоуренс Николсон:

Сокращение тренировочного полигона на Окинаве не повлияет на нашу приверженность и способность работать с правительством Японии и силами самообороны.



В 1972 году Окинаву возвратили Японии, однако этот южный остров остался основным военным плацдармом США в восточной Азии.

Договор о возвращении территорий был подписан в 1996 году, однако в 2002 году его реализация была отложена на неопределенный срок.