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США обсуждают с Израилем возможность поставки Patriot Украине

28 июня 2024 08:50
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США, Израиль и Украина обсуждали возможность передачи Киеву до восьми систем ПВО Patriot, сообщает Financial Times. Об этом пишет РИА Новости.

Системы могут сначала поставляться из Израиля в США, а затем перебрасываться на Украину. 

В настоящее время Украина уже имеет две системы Patriot, поставленные США, Германией и Нидерландами. В переговоры вовлечены высшие должностные лица всех трех стран.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для безопасности страны необходимо не менее семи систем Patriot.

# Международная политика

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