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США не пригласили Путина на саммит АТЭС

26 сентября 2023 08:24
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Вашингтон сообщил Москве, что не собирается принимать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Об этом заявил высокопоставленный представитель России в АТЭС Марат Бердыев, передает РИА Новости.

Бердыев отметил, что в принятом США решении не приглашать Путина на саммит АТЭС прослеживается несправедливость и продолжение курса на конфронтацию по проблемам многостороннего экономического взаимодействия, на политизацию сугубо экономического форума. Он оценил сложившуюся ситуацию как печальную.

Саммит АТЭС будет проходить с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит.

# Международная политика # Владимир Путин

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