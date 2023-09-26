США не пригласили Путина на саммит АТЭС

Вашингтон сообщил Москве, что не собирается принимать президента России Владимира Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско. Об этом заявил высокопоставленный представитель России в АТЭС Марат Бердыев, передает РИА Новости.

Бердыев отметил, что в принятом США решении не приглашать Путина на саммит АТЭС прослеживается несправедливость и продолжение курса на конфронтацию по проблемам многостороннего экономического взаимодействия, на политизацию сугубо экономического форума. Он оценил сложившуюся ситуацию как печальную.

Саммит АТЭС будет проходить с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско. По словам Дмитрия Пескова, в Кремле вряд ли будут ждать приглашения Путина на саммит.